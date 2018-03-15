قررت خدمة الفيديو الأضخم "يوتيوب" التعاون مع "ويكيبيديا" بعرض مقاطع ونصوص بجانب بعض الفيديوهات الإشكالية، وخاصة تلك التي تتحدث عن نظيرات ومواضيع خلافية.

ومن المقرر أن يبدأ التعاون خلال أسابيع قليلة ، حيث ستبدأ "يوتيوب" بعرض وجهة نظر مختلفة بجانب بعض الفيديوهات المثيرة للجدل، مثل مواضيع الهبوط على القمر، وكروية الأرض وغيرها من الفيديوهات العلمية أو الفكرية.

وواجهت "يوتيوب" سابقاً دعوات لمحاربة الفيديوهات المضللة والمثيرة للجدل، لكن هذا الأمر يتعارض برأي البعض مع حرية التعبير التي تدافع عنها "يوتيوب" أيضاً.

وكانت "يوتيوب" لجأت إلى حلول بديلة للتخفيف من ظهور الفيديوهات المضللة، وذلك عبر استخدام خوارزميات خاصة تزيد من ظهور الفيديوهات الموثوقة.

سيريانيوز