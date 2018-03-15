تم, يوم الخميس, تخصيص ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر حمورية، حيث تمكن الجيش النظامي من تامين خروج دفعة من المدنيين من خلال هذا المعبر.

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وذكرت قناة (روسيا اليوم) انه "تم فتح معبر جديد لخروج المدنيين من الغوطة يمر من بلدة حمورية"، مشيرة إلى "توافد العشرات من المدنيين للخروج عبره".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة (سانا)، أن "الجيش النظامي أمن خروج دفعة من المدنيين الذين تحاصرهم التنظيمات الإرهابية وتتخذهم دروعا بشرية عبر ممر حمورية من الغوطة الشرقية بريف دمشق".

وكان النظام خصص في 8 الشهر الجاري، ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر طريق جسرين المليحة.

وتم سابقاً إعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة جمعية الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات، وسط انباء عن استهداف الممر برصاص القنص والقذائف عدة مرات.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وتواجه منطقة الغوطة، الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة، ازمة انسانية خانقة، جراء الحصار المفروض عليها، بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة، في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات، وسط تقدم حققه النظامي في المنطقة، حيث سيطر على عدد من القرى والبلدات والمزارع.