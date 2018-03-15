أعلنت موسكو، يوم الخميس، عن إدخال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق، في وقت توقعت إجلاء نحو 100 مدني من المنطقة اليوم.

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وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن "25 قافلة مساعدات دخلت إلى داخل الغوطة الشرقية بريف دمشق من معبر الوافدين".

وكان برنامج "الأغذية العالمي" أعلن، في وقت سابق اليوم، أن القافلة المخصصة للغوطة تضم كميات من طحين (دقيق) القمح تكفي 26 ألف شخص في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة إضافة إلى إمدادات أخرى.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أعلنت، الجمعة الماضي، عن دخول قافلة مساعدات إنسانية تضم 13 شاحنة عبرت باتجاه دوما في الغوطة الشرقية .

كما دخلت منذ أكثر من أسبوع، قافلة المساعدات الإنسانية عبر معبر الوافدين لمناطق الغوطة التي يسيطر عليها المسلحون, إلا أن مسؤول أممي كشف أن السلطات السورية سحبت مستلزمات طبية من القافلة المخصصة لمدينة دوما.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات, الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أنه "من المتوقع اليوم الخميس خروج ما لا يقل عن مئة شخص من الغوطة".

وتم سابقاً إعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة جمعية الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات, حيث اعلن مركز المصالحة الروسي عن إجلاء عشرات المدنيين من المنطقة على دفعات .

وتوصل "جيش الإسلام" المعارض، يوم الاثنين، إلى اتفاق مع روسيا بوساطة أممية، لإجلاء الجرحى من الغوطة الشرقية.

وكان مركز المصالحة أعلن، يوم الأحد، عن تحقيق تقدم في عملية المفاوضات مع المسلحين حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، حيث يبحث جزء من الفصائل إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.