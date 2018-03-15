قدم أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم استقالتهم بشكل جماعي من مناصبهم بمن فيهم نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي الدباس، على خلفية التوتر الذي حدث بشأن توقيع رئيس اتحاد اللعبة صلاح رمضان لاتفاقيات رياضية مع نظيره القطري.

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وقال رئيس الاتحاد صلاح رمضان في تصريحات صحفية بأنه سيقوم بتقديم استقالته من منصبه بناء على طلب اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام.



وعلى خلفية الاستقالة المفاجئة، أوضح اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام أن اللجنة الأولمبية السورية ستجتمع الخميس للنظر في الاستقالات، فإن تجاوز المستقيلون أكثر من نصف الأعضاء يعتبر الاتحاد بحكم المستقيل، علما أن عدد أعضاء الاتحاد 9، وعليه سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمر كرة القدم السورية حتى انتخاب اتحاد جديد في غضون 3 أشهر، حسب نظام الفيفا.



واعتبر رمضان أن طلب تقديم الاستقالة جاء بسبب الاتفاقية الأخيرة التي وقعها مع الاتحاد القطري لتبادل الخبرات الرياضية بين البلدين.



وأضاف رمضان “هذه الاتفاقية كانت لجلب الفائدة لرياضتنا ولا أقبل بأن يتم وصفي بالخائن لبلدي ولو أنني خائن لما عدت من قطر من الأساس”.



وتابع رمضان “سأتابع عملي إلى حين صدور اللجنة المؤقتة التي ستقوم بعملها على اعتبار أن الاتحاد كله مستقيل، وأفتخر بما قدمته لرياضة بلدي”.



وكان الاتحادان القطري والسوري لكرة القدم قد وقعا على اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات و"جعل منصة كرة القدم منطلقا فاعلا لتقارب جميع أفراد الأسرة الواحدة"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان.



لكن سرعان ما نفت القيادة الرياضية السورية علمها بالاتفاق الكروي الموقع بين رئيس اتحاد اللعبة في سوريا صلاح رمضان ونظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني.