أعلنت الممثلية الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس، عن تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، إلى يوم غد الجمعة.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن ممثلية هولندا بصفتها الدولة التي ترأس حالياً مجلس الأمن الدولي، انه تم تأجيل جلسة مجلس الأمن حول سوريا إلى صباح يوم الجمعة "لأسباب تتعلق ببرنامج العمل الجاري".

وكان من المفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي الجلسة حول سوريا يوم 15 آذار الحالي، حيث سيقوم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بإلقاء تقريره من جنيف باستخدام نظام مؤتمرات الفيديو ("فيديو كونفرانس").

وسيعقد المجلس جلسة أخرى مكرسة لسوريا يوم 27 آذار، لمناقشة الوضع الإنساني في البلاد.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع، في 12 آذار، لمناقشة سير تطبيق قراره رقم 2401 بشأن نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

سيريانيوز