كشفت صحيفة (الشرق الأوسط) أن قسماً كبيراً من المدنيين نزحوا من منطقة درعا، خلال حملة قصف شنها الجيش النظامي، عقب أشهر من الهدوء، في وقت تواردت أنباء عن استدعاء قادة الفصائل إلى الأردن, بعد دعوة واشنطن لاجتماع عاجل في المملكة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر ميدانية من درعا، أن "مخاوف سكان درعا تفاقمت جراء حملة عسكرية شنها النظام بعد أشهر من الهدوء؛ ما دفع قسماً كبيراً منهم للنزوح إلى مناطق أخرى".

وتواردت انباء من مصادر معارصة ان طائرات تابعة للنظام قصفت منذ ايام بلدات تسيطر عليها المعارضة في ريف درعا، في أولى الضربات الجوية على هذه المنطقة، منذ اتفاق "خفض التصعيد".

والمنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة من المناطق الرئيسية في سوريا لا يزال عدد كبير من السكان فيها تحت سيطرة المعارضة .

وبحسب الصحيفة، فقد اشارت معلومات الى "استدعاء قادة الفصائل العاملة في الجنوب السوري إلى عمان".

وقال عضو المجلس العسكري في "الجيش الحر" أبو أحمد العاصمي، في تصريح للصحيفة، "نحن نترقب اجتماعاً يُعقد في عمان دعت إليه واشنطن، على أن يضم الدول الـ11 التي كانت ممثلة في غرفة الموك، ونرجح إعادة تفعيل هذه الغرفة".

وكانت الخارجية الأمريكية دعت، الاثنين الماضي، لعقد اجتماع طارئ في الأردن لتقييم الوضع في جنوب غرب سوريا وضمان عمل منطقة تخفيض التوتر هناك.

وتوصلت الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران لاتفاق خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.