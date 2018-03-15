لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، يوم الخميس، جراء استهداف مناطق في دمشق بالقذائف.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر بقيادة شرطة دمشق قوله ان "شخصاً قتل وأصيب اثنين آخرين، جراء سقوط 3 قذائف في الشيخ رسلان ومحيط ساحة باب توما".

وتابع المصدر ان 14 شخصاً آخرين أصيبوا جراء سقوط قذيفتين في ساحة المحافظة بدمشق.

وكانت قذائف سقطت يوم الأربعاء، في منطقتي القصاع بدمشق و جرمانا بريفها، ما أدى الى سقوط جرحى، بينهم أطفال.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي، الأمر الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة، وسط معارك عنيفة، حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

يشار الى ان مجلس الأمن اعتمد في 24 شباط ، مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في كل الاراضي السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

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