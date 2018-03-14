استفاد يوفنتوس من مباراته المؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للدوري الإيطالي على أكمل وجه وابتعد في الصدارة، وذلك بفوزه على ضيفه اتالانتا 2-صفر الأربعاء في تورينو، محققا انتصاره الثاني عشر على التوالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبعدما وجد نفسه يلاحق انتر ميلان ثم نابولي طيلة أشهر، نجح يوفنتوس الأحد في التربع على صدارة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم بعد فوزه على اودينيزي بفضل ثنائية سجلها الأرجنتيني باولو ديبالا.



وافاد يوفنتوس على أكمل وجه من خسارة نابولي على أرضه أمام روما 2-4 ثم تعادله الأحد مع انتر ميلان صفر-صفر خارج ملعبه، ليتصدر بفارق نقطة عن فريق المدرب ماوريسيو ساري، ثم وسع الفارق الى 4 نقاط الأربعاء بحسمه مباراته المؤجلة ضد اتالانتا الذي أجبره ذهابا على التعادل معه في برغامو.



وأظهر يوفنتوس الأسبوع الماضي أنه ما زال يتمتع بالاندفاع والارادة والقدرة رغم معاناته هذا الموسم، وذلك من خلال قلب الطاولة على توتنهام الإنكليزي والعودة من "ويمبلي" ببطاقة التأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال بفوزه ايابا 2-1 بعد تخلفه صفر-1، وذلك بفضل الأرجنتينيين غونزالو هيغواين وديبالا.



وينافس يوفنتوس على ثلاث جبهات اذ بلغ ايضا نهائي الكأس الإيطالية حيث يلتقي غريمه التقليدي ميلان المتجدد. لكن المشوار المتبقي لفريق "السيدة العجوز" في الدوري ليس سهلا بتاتا لأن عليه مواجهة ميلان مجددا ونابولي على أرضه وانتر ميلان وروما خارج ملعبه من الآن وحتى نهاية البطولة.



ومن المؤكد أن عودة ديبالا من الاصابة تركت أثرها الإيجابي على فريق "السيدة العجوز" إذ كان بطل المباريات الثلاث الأخيرة بتسجيله أهداف الفوز على لاتسيو (1-صفر في الوقت بدل الضائع) واودينيزي في الدوري وتوتنهام في المسابقة القارية.



وسجل هيغواين الهدف الأول في الدقيقة 29، مستفيدا من مجهود مميز للبرازيلي دوغلاس كوستا ليسجل هدفه الـ15 في الدوري هذا الموسم والثاني والعشرين في 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات.



وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 81 ليريح اعصاب جمهوره بهدف ثان كان من نصيب الفرنسي بليز ماتويدي الذي سجل هدفه الأول على ملعب "اليانز ستاديوم.