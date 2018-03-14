بايرن ميونخ يجدد فوزه أمام بشكتاش التركي ويبلغ ربع نهائي الأبطال اخبار الرياضة شارك

حجز بايرن ميونيخ الألماني مقعده في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم السابع تواليا، وذلك بتجديده فوزه على مضيفه بشكتاش التركي بنتيجة 3-1 الأربعاء في اياب ثمن النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان النادي البافاري، الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2013 والسادس في تاريخه، قطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي بحسمه ذهاب مشاركته الـ14 في ثمن النهائي بخماسية نظيفة، ثم جدد فوزه على منافسه التركي ايابا في اسطنبول.



وسجل الإسباني تياغو الكانتارا (18) والتركي غوكهان غونول (46 خطأ في مرمى فريقه) وساندرو فاغنر (84) اهداف بايرن، والبرازيلي فاغنر لوف (59) هدف بشكتاش.



ولحق بايرن بليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين ويوفنتوس وروما الإيطاليين وريال مدريد حامل اللقب واشبيلية الإسبانيين، على أن تحسم البطاقة الثامنة الأخيرة في وقت لاحق بين برشلونة الإسباني وتشلسي الإنكليزي (تعادلا ذهابا 1-1 في لندن).



وتسحب قرعة الدور ربع النهائي بعد غد الجمعة.



ويقدم بايرن موسما رائعا، فبات على بعد فوزين من لقب سادس تواليا في الدوري المحلي، ويملك امكانية الفوز بالثلاثية للمرة الثانية مع مدربه يوب هاينكس الذي خلف الايطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه عقب الخسارة المذلة امام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 في دور المجموعات من النسخة الحالية.



وكانت مباراة الأربعاء تاريخية لهاينكس الذي عاد لاستلام دفة تدريب بايرن في تشرين الاول الماضي، اذ أصبح أول مدرب يحقق 11 فوزا متتاليا في المسابقة القارية، وذلك لأن مشاركته الأخيرة فيها كانت مع بايرن عام 2013 حين قاده الى الثلاثية. سيريانيوز 2018-03-14 19:05:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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