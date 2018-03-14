ثنائية ميسي تقود برشلونة لتخطي تشلسي بثلاثية وبلوغ ربع نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

بلغ برشلونة الإسباني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه بثلاثية نظيفة على تشيلسي الإنكليزي، الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ثلاثية برشلونة جاءت عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين (3 و63)، والفرنسي عثمان ديمبيلي (20).



وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1 في "ستامفورد بريدج" بلندن.



وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه في مرمى ضيفه تشيلسي، وقال حساب "مستر شيب"، إن ليونيل ميسي سجل أسرع هدف في مسيرته، بدوري أبطال أوروبا، في الدقيقة الثالثة.



من جانب آخر، وصل النجم الأرجنتيني إلى 100 هدف في المسابقة، على مدار مسيرته الكروية فيها، بعدما أحرز هدفه الثاني.



ووصل ميسي لهذا العدد من الأهداف في المسابقة في 123 مباراة فقط.



وأصبح ميسي ثاني لاعب في التاريخ يصل لـ100 هدف في دوري أبطال أوروبا، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملك في رصيده 118 هدفًا في دوري الأبطال، علمًا بأن البرتغالي وصل للهدف 100 بعد 141 مباراة في المسابقة. سيريانيوز 2018-03-14 19:53:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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