استفاد باريس سان جرمان من مباراته المقدمة من المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الفرنسي، ووسع الفارق الذي يفصله عن ملاحقه موناكو حامل اللقب، بفوزه 2-1 على ضيفه المتواضع انجيه.

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وأقيمت المباراة الأربعاء عوضا عن الأسبوع الأول من نيسان، وذلك بسبب التزام سان جرمان بنهائي مسابقة كأس الرابطة في 31 اذار ضد موناكو الذي سيلعب مباراته من هذه المرحلة ضد رين الأربعاء في الرابع من نيسان، عوضا عن عطلة نهاية الأسبوع الذي يسبقه.



وبعد 8 انتصارات متتالية و26 من أصل 30 مباراة حتى الآن، أصبح سان جرمان متربعا على الصدارة برصيد 80 نقطة وبفارق 17 نقطة عن موناكو، ما يجعل اللقب في الأفق بالنسبة لفريق المدرب الإسباني اوناي ايمري الذي يبدو أنه تعافى من خيبة الخروج على يد ريال مدريد الإسباني من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وغير متأثر بغياب نجمه البرازيلي نيمار المصاب.



وجاء الفوز بفضل ثنائية للشاب مبابي وعلى رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 16 بطرد لاعب وسطه الايطالي-البرازيلي تياغو موتا، ملحقا بأنجيه هزيمته الأولى في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري والثانية عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.