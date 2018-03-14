كشفت صحيفة بريطانية، عن صفقة أبرمت بين الأمير السعودي الوليد بن طلال ورجل أعمال سوري تمّ بموجبها بيع حصة في فندق "فورسيزنز" في العاصمة دمشق.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة على الصفقة أن المستثمر السعودي الرائد باع حصته في فندق الفورسيزنز إلى رجل أعمال سوري يدعى سامر فوز .

وأشارت الصحيفة، وفقاً للمصادر إلى أن رجل الأعمال سامر فوز من الأشخاص المقربين من دائرة الرئيس بشار الأسد وله علاقة مباشرة مع الدائرة الداخلية للنظام .

ولم توضح الصحيفة البريطانية عن قيمة الصفقة، لكنها أشارت إلى أنها عادت على الأمير السعودي بمبلغ ضخم.

وتأتي عملية بيع فندق "فور سيزونز" دمشق في إطار عملية بيع شاملة للفنادق، التي تملكها "المملكة القابضة"، وهي مؤسسة استثمارية يملكها الأمير السعودي.

وانطلقت عملية البيع أثناء احتجاز الوليد بن طلال، وتمكن فريقه خلالها أيضا من بيع فندق "فور سيزنز" بيروت بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.

ويعتبر "فورسيزونز" أول فندق خمس نجوم في العاصمة دمشق، وكان الأمير السعودي الوليد بن طلال افتتحه بحضور الرئيس بشار الأسد في عام 2006.

وخلال سنوات اندلاع الحرب في سوريا، تحول الفندق إلى محل إقامة لبعثات وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين الزائرين إلى سوريا، ويُعتقد أنها من الأصول الأفضل أداء في مجموعة "فورسيزونز"، التي تضم 17 فندقا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشار إلى أنه وفقاً لمقابلة أجراها رجل الأعمال السوري مع مجلة "أرابيسك" فإن سامر فوز يمتلك أعمالا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

سيريانيوز