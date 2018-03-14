أعلن "الهلال الأحمر العربي السوري" يوم الأربعاء، أن قافلة مساعدات إنسانية تحمل غذاء وأدوية ستدخل مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مستشار الشؤون الخارجية في الهلال الأحمر زياد مسلاتي ،قوله أن "قافلة مساعدات من 25 شاحنة تحمل غذاء وأدوية ستدخل مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة والمحاصرة يوم الخميس".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أعلنت الجمعة، أن قافلة مساعدات إنسانية تضم 13 شاحنة عبرت باتجاه دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق للدخول إلى المنطقة.

كما دخلت الاثنين الماضي، قافلة المساعدات الإنسانية عبر معبر الوافدين لمناطق لغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون في ظل وقف إطلاق نار يتخطى هدنة الساعات الـ5 , إلا أن مسؤول أممي كشف أن السلطات السورية سحبت مستلزمات طبية من القافلة المخصصة لمدينة دوما.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات, الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لإدخال المعونات.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن في 24 شباط الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

سيريانيوز