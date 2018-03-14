توفي، يوم الأربعاء، عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ، عن عمر يناهز 76 عامًا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن عائلة هوكينغ، "نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي، لقد كان عالما عظيما ورجلا استثنائيا سيعيش إرثه العلمي لسنوات طويلة".

وكان العالم الفيزيائي يعاني من مرض "التصلب الجانبي الضموري" (العصبون الحركي), الذي نتج عنه شلل يجعله غير قادر على الكلام إلا بأجهزة إلكترونية.

درس هوكينغ في جامعة أوكسفورد وحصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج، وأصبح واحداً من أبرز علماء الفيزياء النظرية في العالم، وتحدث عن أكثر الأمور غرابة في العالم ومنها الثقوب السوداء.

ويعد هوكينغ صاحب نظرية غيرت مفهوم لحظة الانفجار الكبير حول نشأة الكون، التي تعتبر أن الانفجار العظيم كان نتيجة انهيار ثقب أسود، وساعده في ذلك معاونه جيم هارتل من جامعة كاليفورنيا، لكن تلك النظرية مازالت محل جدل كبير.

وألف هوكينغ كتاب "تاريخ موجز للزمن"، الذي تم بيع 10 آلاف نسخة منه عام 1988.

توقع ستيفن هوكينغ، سابقا، اختفاء البشرية بحلول عام 2060. ووفقا لأقواله، فإن "عدد سكان الأرض سيستمر بالنمو وسيزداد استهلاك الطاقة وستتحول الأرض إلى كرة نارية مشتعلة".