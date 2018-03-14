سقط ضحايا، يوم الأربعاء، جراء قصف طال عدة مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق، فيما واصل الجيش النظامي تقدمه في المنطقة، حيث وصل إلى مشارف بلدة حمورية.

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وذكرت مصادر معارضة، بحسب صفحات التواصل الاجتماعي، ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف شنه طيران النظامي والروسي على بلدات دوما وحرستا وكفربطنا وجسرين وزملكا وحمورية في الغوطة

من جهتها أشارت مصادر مؤيدة الى ان الجيش النظامي استهدف مواقع لمسلحي "جبهة النصرة" في حرستا وعربين وحزة وسقبا وجسرين وعين ترما وكفر بطنا في الغوطة ، وسط معارك دائرة في حرستا.

وتحدثت المصادر عن تقدم الجيش على مشارف بلدة حمورية، كما تمكن من فرض السيطرة على كامل منطقة المسلخ شمال غرب الشيفونية وجنوب حديقة الجلاء.

وكان الجيش النظامي حقق تقدما امس الثلاثاء، في الغوطة، حيث سيطر على عدد من الابنية والمزارع شرق وجنوب شرق بلدة جسرين ، بعد معارك مع المعارضة المسلحة.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة حملته العسكرية على الغوطة الشرقية، وسط معارك عنيفة على عدة جبهات، وسط تقدم حققه النظامي، حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا ومديرا وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوما.