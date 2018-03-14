قال قيادي في المعارضة السورية, يوم الأربعاء, ان عدد من المدنيين الجرحى تم اخراجهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك لليوم الثاني على التوالي بموجب اتفاق للإجلاء الطبي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مدير المكتب السياسي لـ"جيش الاسلام " المعارض ياسر دلوان ,قوله ان "نحو 25 مريضا غادروا الجيب المحاضر "، مضيفاً أن "الاتفاق مستمر بشكل جيد إلى الآن".

وكان المركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، ان أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بريف دمشق، منذ فتح المعبر الإنساني المخصص لخروج المدنيين من المنطقة.

وتوصل "جيش الإسلام" المعارض، يوم الاثنين، إلى اتفاق مع روسيا بوساطة أممية، لإجلاء الجرحى من الغوطة الشرقية.

وكان مركز المصالحة أعلن، يوم الأحد، عن تحقيق تقدم في عملية المفاوضات مع المسلحين حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، حيث يبحث جزء من الفصائل إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.

وتشهد الغوطة حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي، بالتعاون مع الطيران الروسي، وسط معارك عنيفة على عدة جبهات، تمكن من خلالها النظامي من السيطرة على عدة قرى وبلدات ومزارع، وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية إلى 3 أجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

سيريانيوز