قصفت قوات شعبية في عفرين، يوم الأربعاء، مقاتلين أتراك في شمال سوريا، رداً على غارة تركية في وقت سابق اليوم.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن قائد قوات موالية للجيش النظامي انه "تم قصف مواقع تركية في شمال سوريا ردا على ضربة جوية تركية قتلت خمسة من مقاتلي القوات الشعبية".

وأضاف القائد العسكري "تم استخدام المدفعية لاستهداف مواقع تركية في مدينة مارع شمالي حلب."

ولقي عدة مقاتلين من القوات الشعبية، مصرعهم في وقت سابق من يوم الأربعاء، بغارة تركية استهدفت نقطة تفتيش على الطريق لعفرين.

وتقاتل قوات شعبية بتوجيه من الجيش النظامي إلى جانب "وحدات حماية الشعب الكردية" في مواجهة قوات تركية وفصائل "الجيش الحر" المعارضة، التي بدأت منذ 20 كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في شمال سوريا باسم "غصن الزيتون".

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