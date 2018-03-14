افادت وكالة (رويترز) نقلاً عن مصادر موالية، يوم الأربعاء، إن مقاتلين من القوات الموالية للجيش النظامي لقوا حتفهم بضربات جوية تركية استهدفتهم على طريق عفرين.

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وقال قائد موالي للجيش ان " ثلاث ضربات جوية تركية أصابت نقطة تفتيش تابعة لمقاتلين موالين للحكومة على الطريق إلى عفرين في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل خمسة من المقاتلين".

وأضاف القائد أن "المقاتلين الشيعة، الذين يسيطرون على قريتي نبل والزهراء القريبتين، سيطروا في الآونة الأخيرة على الموقع وفق اتفاق مع (وحدات حماية الشعب الكردية) السورية، وهي الهدف المعلن للهجوم التركي في منطقة عفرين".

وذكرت الوكالة ان "الضربات الجوية تسببت أيضا في إصابة اثنين من المقاتلين الأكراد".

ومن جهتها قالت مصادر موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان غارة تركية استهدفت معبراً للنازحين في كيمار قرب عفرين، اسفرت عن مقتل 8 من القوات الشعبية الموالية للجيش النظامي.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واسفرت الحملة على عفرين عن سقوط ضحايا،حيث تعلن تركيا ان عملياتها لاتستهدف المدنيين، فيما تتحدث وسائل اعلام كردية عن سقوط مدنيين نتيجة القصف.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.

سيريانيوز