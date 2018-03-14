أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الأربعاء، أن عملية "غصن الزيتون"، والتي بدأت منذ 20 كانون الاول الماضي، أسفرت عن استعادة السيطرة على 1300 كلم مربع من أراضي عفرين، مشيرا الى انه يجري العمل على إجلاء المدنيين من المنطقة, عبر ممر خاص.

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ونقلت وكالات انباء عن ارغان قوله، في حديث لمسؤولي إدارات محلية في أنقرة، "نتخذ كافة أشكال الحذر والحيطة خلال عملية "غصن الزيتون"، حيث يتم اخراج المدنيين في بلدة عفرين في سيارات عبر ممر خاص، في الوقت الذي حققت فيه القوات التركية تقدما ملموسا".

واتهمت قوات "سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة أمريكيا، يوم الثلاثاء، تركيا بممارسة تطهير عرقي في مدينة عفرين بريف حلب، في إطار حملة عسكرية بدأتها منذ 20 كانون الثاني الماضي، في حين نفت انقرة ذلك.

وأعرب اردوغان عن "امله في السيطرة على مدينة عفرين مساء اليوم

واشار أردوغان الى ان عملية "غصن الزيتون" اسفرت عن مقتل حوالي 3500 إرهابي وتطهير نحو 1300 كيلومتر مربع من الأراضي خلال العملية ، التي دخلت يومها الـ54".

وجاء ذلك بعد يوم على اعلان الجيش التركي أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين ، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

وسبق ان اعلن إردوغان الأسبوع الماضي أن القوات التركية حاصرت عفرين واقتربت من وسطها، ولكن متحدثا باسم وحدات حماية الشعب نفى ذلك لاحقا وقال إن المناطق التي تزعم تركيا السيطرة عليها ما زالت تشهد معارك.

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين .

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.