صادرت الخدمة الجمركية الفرنسية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، يوم الثلاثاء، ممتلكات عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد بمبلغ يتجاوز 600 مليون يورو في الأراضي الإسبانية.

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وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية انه "تمت مصادرة نحو 503 منشآت تقدر بنحو 600 مليون يورو، كان يملكها رفعت الأسد وأقرباؤه بمدينة ماربية الإسبانية.

وكانت المحكمة العليا في اسبانيا امرت في نيسان الماضي بمصادرة مجموعة ضخمة من املاك رفعت الأسد، وقالت انها تحقق في عملية ضخمة لغسيل الأموال.

وفي اطار ذلك جمدت السلطات الإسبانية الحسابات المصرفية لـ16 شخصا و76 مؤسسة مرتبطة باسم عم الرئيس السوري. كما أجرت أعمال بحث في ممتلكاته في مربية وبويرتو بانوس.

ووصلت قيمة الأملاك التي أمرت إسبانيا بمصادرتها من "رفعت" وصلت إلى نحو 690 مليون يورو (740 مليون دولار)، وهو رقم يوازي نحو 7 أضعاف ما تمت مصادرته في فرنسا، فضلا عن تجميد أصول وأموال للأسد في بريطانيا.

وتعاونت دول أوروبية عدة في التحقيق بعد بدء الإجراءات القانونية في إسبانيا في كانون الأول 2016 على أثر تقرير رفعه الادعاء العام إلى المحكمة العليا.

وكانت جهتان تعملان على مكافحة الفساد قد رفعتا شكاوى ضده في عامي 2013 و2014 وبدأت السلطات الفرنسية البحث فيما إذا كانت هناك أدلة على الفساد والرشا وغسل الأموال.

وتقدر صحيفة "لوموند" اليومية الاصول العقارية الاجمالية لرفعت الأسد بنحو 160 مليون يورو (216 مليون دولار.

ويمتلك رفعت الأسد أصولا و ممتلكات تقدر قيمتها بالمليارات منها فندقي البلاتزا الفاخرين في كل من باريس في فرنسا وماربيلا في إسبانيا، كما يمتلك قناة "آ إن إن" التلفزيونية باللغة العربية.

وتشمل أملاك رفعت الأخرى في فرنسا منزلاً فخماً في "جادة لامبال" في باريس 16، وقصرا مع أملاك شاسعة يزعم أصدقاء رفعت أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطاه إياها قبل أكثر من 20 عاما.

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