يرغب البعض بمعرفة مضمون رسائل "واتس أب" دون أن يعلم الشخص المرسل بذلك كي لايضطر للرد الفوري على الرسالة، إلا أن العلامة الزرقاء تشكل عقبة في طريق تحقيق ذلك.

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وللتحايل على تلك العلامة، قدم موقع "جادجيتس ناو" التقني المتخصص مجموعة من النصائح المتعلقة بكيف يمكن أن تقرأ كافة الرسائل المرسلة لك عبر "واتس اب" من دون أن يعرف مرسلها ذلك.

ويمكن تفعيل ذلك عن طريق خيارين:

الخيار الأول:

- اذهب إلى إعدادات التطبيق، واختر أيقونة إيقاف ميزة معرفة مرسل الرسائل ذلك الأمر.

- يمكنك أن تعيد تشغيل التطبيق مرة أخرى، ليبدأ تفعيل عدم ظهور "العلامة الزرقاء" مرة أخرى، لكن هذا سيتسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف تشغيل الميزة في كامل التطبيق، أي أنك لن تتمكن من معرفة إذا ما كان الشخص الآخر قرأ نصوصك أم لا.

الخيار الثاني:

- عندما تصلك رسالة نصية إلى "واتسآب" أول شيء ينبغي أن تفعله هو أن تبدل وضع الجهاز إلى "وضع الطيران".

- افتح الدردشة ثم اقرأ الرسالة.

- بعد قراءتها أغلق التطبيق بصورة كاملة، وتأكد من إغلاقه في النافذة المتعددة، حتى لا يظل مفتوحا في الخلفية.

- ابدأ في تشغيل الإنترنت وإلغاء وضع الطيران.

- تحذير: لو لم تتأكد من إغلاق التطبيق بصورة كاملة عن طريق النافذة المتعددة، وكان التطبيق يعمل في الخلفية، فبمجرد تشغيل الإنترنت ستظهر العلامة الزرقاء.

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