حذف تطبيقا "انستجرام" و"سناب شات" ملصقات خدمة Giphy للصور المتحركة، بعد أن اكتشف مستخدم وجود صورة متحركة عنصرية، والتي يمكن لأى شخص إضافتها إلى ميزة القصص.

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وذكر موقع تك كرانش الأمريكي، ان كل من "انستجرام" و"سناب شات" أضافوا القدرة على دمج خدمة Giphy للصور المتحركة بالقصص فى وقت سابق من هذا العام، للسماح للمستخدمين بإضافة صور متحركة إلى قصصهم، وعدم اقتصار الأمر على النصوص أو الصور العادية فقط.

وفي تصريحات لموقع TechCrunch ، قال Snapchat أنه قام بإزالة "الصورة المتحركة المسيئة ، وقام بوقف تكامله بشكل مؤقت مع خدمة Giphy"، كما فعل "انستجرام" الشيء نفسه.

ويسمح Giphy للمستخدمين بنشر المحتوى على موقعه، وتنص بنود الخدمة على عدم السماح بنشر محتوى مسيء أو فاحش أو مبتذل، وأوضح متحدث باسم Giphy في بيان، إنهم أزالوا ملف GIF بعد اكتشافه، إذ قال: "بعد التحقيق في الحادث، كان هذا الملصق متاحًا نظرًا لوجود خطأ في فلاتر الإشراف على المحتوى الخاصة بنا والتي تؤثر بشكل خاص على ملصقاتGIF، ولقد أصلحنا الخطأ وقمنا بإعادة الإشراف على جميع ملصقات GIF في مكتبتنا. "

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