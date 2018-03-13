كشف تقرير جديد أن التحديث الرئيسي المقبل لنظام التشغيل "ويندوز 10" سيحمل اسم"Spring Creators Update"، الذي سيوفر مميزات جديدة تستهدف المطورين ومنشئي المحتوى.

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وقال موقع The Verge الأمريكي، انه رصد تحديث Windows 10 Spring Creators Update لأول مرة في منشور على المدونة الرسمية التابعة لشركة "مايكروسوفت" منذ بضعة أشهر، إلا أن الشركة لم تشر إليه على أنه الاسم الرسمي لتحديثها الرئيسي المقبل، ومع ذلك تم رصد بعض الإشارات إلى هذا التحديث في ويندوز 10 نفسه.

وكانت "مايكروسوفت" أطلقت أول تحديث Creators Update في ربيع 2017، ثم قامت الشركة بعد ذلك بإصدار تحديث Fall Creators Update في أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق تحديث Windows 10 Spring Creators Update في الشهر القادم مع العديد من الميزات الجديدة مثل دعم HDR و Timeline.

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