طورت "امازون" المساعد الصوتي المنزلي "أليكسا" بحيث يمكن للمستخدم نطق الأوامر الصوتية وبشكل متتابع بدون الحاجة لنطق الأمر Hey Alexa في كل مرة.

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وتسمي أمازون هذه الميزة بـ Follow-Up Mode حيث سيستمع المساعد أليكسا لمدة 5 ثوان بعد تنفيذ الأمر الأول وإن نطق المستخدم أمر آخر خلالها سيتم تنفيذه بدون الحاجة لإعادة نطق Hey Alexa مجدداً وهكذا.

ورغم التحديث الا ان المساعد "أليكسا" يفتقر لخاصية دعم تعدد الأوامر، بحيث يمكنك إرسال أكثر من أمر صوتي دفعة واحدة، بل ستحتاج لإرسالها بشكل منفصل ومتتالي، وهذا التحديث سيسهل ذلك قليلاً.

ويمكن للمستخدم إيقاف المحادثة وسلسلة الأوامر للمساعد الصوتي، عبر نطق thank you أوStop.

ولا يعد التحديث متاحاً افتراضياً للجميع بل تحتاج للانضمام إلى الميزة عبر إعدادات تطبيق أجهزة Echo من هاتفك الذكي ومن المحتمل إتاحته افتراضياً لاحقاً.

سيريانيوز