أطلقت شركة Samsung تحديثاً جديداً لمتصفح الإنترنت الخاص بها Samsung Internet Browser على نظام أندرويد، مما يجعله أسرع وأفضل من أي وقت مضى.

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وكشف موقع Phonearena الهندي، عن ميزات التحديث، من حيث دعم المتصفح بعدد من المزايا الجديدة، وعلى رأسها توفير تصفح محمى لتنبيه المستخدمين عند زيارة المواقع التي تحاول سرقة المعلومات أو تثبيت برامج ضارة، جنبا إلى جنب تحسينات مختلفة للواجهة بما في ذلك رمز "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" ، ووضع القارئ للمواد الإخبارية.

كما تميز المتصفح الخاص بـ"سامسونغ" بتحسين تحويل علامات التبويب، إذ يعمل المتصفح الآن بطريقة أكثر كفاءة على الأجهزة التي تحتوى على أقل من 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ولا تتوفر هذه المزايا الجديدة سوى بالإصدار التجريبي من متصفح الإنترنت الخاص بسامسونج ، ومن المفترض وصول هذه الخواص المميزة إلى الإصدار العادي قريبًا، كما يمكن تحميل الإصدارين التجريبي والعادي من المتصفح مجانًا على Google Play.

يشار الى ان المستخدمين ليسوا بحاجة إلى هاتف Samsung لاستخدام متصفح الإنترنت الخاص بها، حيث يمكن تثبيته على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Android 5.0 أو أحدث.

سيريانيوز