أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، يوم الثلاثاء، عن مصرع 910 أطفال سوريين، وتجنيد 961 آخرين على الأقل، خلال العام 2017.

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ونقلت وسائل اعلام عن المتحدثة باسم يونيسيف، ماريكسي ميركادو قولها، خلال مؤتمر صحفي عقدته بجنيف السويسرية، إنّ "الأمم المتحدة وثّقت، في 2017، مقتل 910 أطفال مقارنة بـ652 طفل لقوا حتفهم في 2016".

وأضافت أن "الهجمات العشوائية في مناطق مكتظة بالسكان تتسبب بمقتل نسبة متزايدة من الأطفال الذين يشكلون الآن ربع القتلى من المدنيين".

وأوضحت ميركادو أن "961 طفلًا على الأقل تم تجنيدهم واستخدامهم في الصراع بسوريا عام 2017"، مشيرة أن هذا العدد "يشكل نحو ثلاثة أضعاف العدد عام 2015".

وكانت منظمة يونيسيف اعلنت منذ ايام نحو ألف طفل قتل في سوريا، منذ بداية العام الحالي، في ظل تدهور حاد للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.

وتواجه مناطق بسوريا لاسيما في الغوطة الشرقية وادلب حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي، بالتزامن مع قذائف تستهدف المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجيش النظامي، مما اسفر عن سقوط ضحايا بينهم اطفال.

وأصدرت عدة منظمات تقارير عديدة, خلال الازمة السورية, تحدثت من خلالها عن الأوضاع الانسانية والصحية والتعليمية المأساوية للأطفال والمخاطر التي يتعرضون لها و الناجمة عن الحرب في البلاد .

ويعيش الأطفال منذ بدء الأزمة في سوريا, والتي دخلت عامها السابع, أوضاع سيئة في جميع المجالات , بالاضافة للمخاطر التي يتعرضون لها والتداعيات النفسية في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف والحصار, فضلا عن مقتل وتشريد العديد منهم خلال الأحداث .