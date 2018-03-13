بحث وفد المعارضة السورية, مع أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأوضاع في الغوطة الشرقية بريف دمشق, مطالباً بضرورة تحرك الجامعة لوضع حد للمجازر في سوريا.

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وأفاد رئيس "الهيئة العليا للتفاوض" المعارضة نصر الحرير في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (تويتر) أن وفد المعارضة قدم شرحاً عن أوضاع الغوطة، وعدم التزام النظام وحلفائه بقرار مجلس الأمن 2401 ".

وأشار الحريري إلى أن الوفد المؤلف من الهيئة العليا للتفاوض ، و أعضاء من منصات المعارضة المختلفة طالب "بضرورة تحرك الجامعة العربية لوضع حد للمجازر المرتكبة في سوريا" .

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 24 شباط الماضي مشروع قرار , نص على وقف إطلاق النار في سوريا, لمدة 30 يوم, باستثناء تنظيمي "داعش" و "النصرة" وإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

ومن جهته, قال مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، أن "أبو الغيط شدد خلال اللقاء مع وفد المعارضة السورية على إدانة التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية في الفترة الأخيرة، والذي كان من نتيجته سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين".

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية، حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات, وسط سقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء عمليات القصف الجوي و المدفعي والصاروخي.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وأضاف عفيفي أن " الأمين العام عبرَّ عن دعم الجامعة العربية للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف، مؤكداً ضرورة تحمل كل الأطراف لمسئولياتها الوطنية من أجل الوصول إلى حل سياسي يضمن الحفاظ على سوريا الموحدة المستقلة وينهي معاناة الشعب السوري".

وأوضح أن "الأمين العام استمع من رئيس وأعضاء الوفد لتقييم شامل حول الوضعين الميدانى والسياسي، وأسباب تعثر تشكيل اللجنة المنوط بها بحث القضايا المتعلقة بالدستور".

وأشار المتحدث إلى أن " وفد المعارضة ناشد الأمين العام أن تضطلع الجامعة العربية بدور أكبر في تبني القضية السورية"، لافتاً إلى أن " الأمين العام أكدّ استعداده الكامل للقيام بما يخدم مصلحة الشعب السوري".

ويشار إلى أن جولة من المفاوضات السورية برعاية أممية انعقدت في فيينا يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.