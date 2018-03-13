فاز نادي الأنصار اللبناني على الوحدة السوري 1-0 يوم الثلاثاء على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

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وسجل السنغالي حاجي مالك هدف الفوز الثمين لصالح الأنصار في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز ظفار العماني على ضيفه الفيصلي الأردني 1-0 على ستاد صلالة.



وحافظ الفيصلي رغم الخسارة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للأنصار و5 للوحدة و4 لظفار.



وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 9 نيسان، حيث يتقابل الوحدة مع الفيصلي في صيدا، والأنصار مع ظفار في بيروت.



وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأنصار على ظفار 2-0 في صلالة وتعادل الفيصلي مع الوحدة 2-2 في عمان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الفيصلي على الأنصار 3-1 في بيروت وتعادل الوحدة مع ظفار 0-0 في صيدا، وشهدت الجولة الثالثة فوز الفيصلي على ظفار 2-0 في عمان والوحدة على الأنصار 2-1 في صيدا.



وتشهد البطولة منافسة بين 36 نادياً في دور المجموعات، من أجل الفوز باللقب، علماً بأن القوة الجوية العراقي كان فاز بالبطولة العام الماضي.



ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.