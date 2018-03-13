روما يتخطى شاختار دونيستك الأوكراني ويبلغ ربع نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

بلغ روما الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب تجاوزه عقبة ضيفه شاختار دونيستك الأوكراني بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتأهل الفريق الإيطالي بفضل هدف البوسني إدين دزيكو مع مطلع الدقيقة 52.



ونجح روما في التقدم بالنتيجة عند الدقيقة 52 بعد تمريرة رائعة من دي روسي ضرب بها دفاع شاختار وانفرد إيدين دجيكو بالحارس بياتوف قبل أن يضع الكرة بين قدميه لتذهب في طريقها باتجاه شباك الفريق الأوكراني.



وكاد إيدين دجيكو يضيف الهدف الثاني في مرتين، فكانت المرة الأولى عبر تسديدة بيمناه من على حدود المنطقة اصطدمت بمدافع شاختار وعلت عارضة بياتوف بقليل، وفي المرة الثانية في الدقيقة 67 من خلال هجمة مرتدة قادها بيروتي الذي مرر له الكرة في الوقت المناسب، قبل أن يسددها البوسني بيسراه لكنها كانت بعيدة عن المرمى هذه المرة.



وتماسك فريق روما في الدقائق الأخيرة ليحقق تأهل تاريخي إلى ربع نهائي دوري الأبطال بقيادة المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو.



يذكر أنّ شاختار فاز ذهاباً بهدفين لهدف واحد بيد أنّ روما استفاد من أفضلية التسجيل خارج القواعد. سيريانيوز 2018-03-13 19:46:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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