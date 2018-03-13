إشبيلية يقتل أحلام مانشستر يونايتد بالتأهل في 4 دقائق ويبلغ ربع نهائي الابطال اخبار الرياضة شارك

خطف إشبيلية الإسباني ورقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-1 على مضيفه مانشستر يونايتد في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان الفريقان تعادلا ذهاباً دون اهداف في الأندلس.



وسجل المهاجم الفرنسي البديل وسام بن يدر ثنائية إشبيلية في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 84.



ودخل وسام بن يدر، لاعب إشبيلية الإسباني، التاريخ خلال مواجهة الفريق الأندلسي أمام مانشستر يونايتد.



وذكرت شبكة "اوبتا" للاحصائيات، أن بن يدر سجل أسرع هدف لبديل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد 87 ثانية.



وأضافت الشبكة أن وسام يدر سجل 19 هدفا هذا الموسم، كأفضل فرنسي في الدوريات الخمس الكبرى بعد نبيل فقير، لاعب ليون وانطوان جريزمان، لاعب اتلتيكو مدريد والذين يمتلكون 21 هدفا. سيريانيوز 2018-03-13 19:59:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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