أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن على 3 سوريين بالسجن لسنوات بجرم الانتماء لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بعدما سافروا من ألمانيا والى سوريا عام 2015 وانضموا للتنظيم, حيث تدربوا على أساليب شن هجمات إرهابية.

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وذكرت وكالة الانباء الألمانية (د ب ا) ان المحكمة قضت "بسجن المتهم الأكبر سناً البالغ من العمر 27 عاما لمدة ستة أعوام وستة أشهر, وعلى المتهمين الآخرين اللذين كانا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر لكل منهما".

وثبت لدى المحكمة أن السوريين الثلاثة سافروا في تشرين الثاني عام 2015 الى ألمانيا بتكليف من "داعش" لإعداد أنفسهم لشن هجمات.

وقال رئيس المحكمة إن المتهمين كانوا "خلايا نائمة" في ألمانيا في انتظار أوامر من "داعش".

وكان المتهم الذي يبلغ من العمر 27 عاماً هو الوحيد الذي اعترف قبيل انتهاء المحاكمة بانتمائه لتنظيم " داعش"", بينما التزام المتهمان الآخران الصمت, بحسب الوكالة الألمانية.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من الأفراد بينهم لاجئين سوريين , في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة أبرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و"الإرهاب".

ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا, وفق الأرقام الرسمية.