أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعين بدله مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو في المنصب.

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وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر"، إن "بامبيو سيقوم بعمل رائع، وشكر تيلرسون على خدماته خلال الفترة الماضية.

وأوضح ترامب في التغريدة أن "جينا هاسبيل ستصبح مدير الاستخبارات الأمريكية الجديد"، لتكون أول امرأة في هذا المنصب.

وقطع تليرسون، يوم الاثنين، جولته الخارجية الأولى في الدول الأفريقية، ليعود إلى واشنطن بشكل مفاجئ، حيث غير تيلرسون جدول أعماله ليصل إلى العاصمة الأمريكية صباح الثلاثاء بدلاً من المساء.

وألغى تيلرسون كافة ارتباطاته ومواعيد عمله، في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى كينيا بسبب وعكة صحية.

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