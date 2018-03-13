واصل الجيش التركي, الثلاثاء, عمليته العسكرية في عفرين بريف حلب وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي، محققاً تقدماً جديداً من خلال سيطرته على عدة قرى.

وأفادت وسائل إعلامية كردية, أن الطائرات التركية قصفت حي الأشرفية في مركز مدينة عفرين، أدى إلى إصابة طفل بجروح.

واشارت الى ان الجيش التركي قصف قرية باسوطة ومحيطها التابعة لناحية شيروا، وذلك أثناء مرور موكب من الأهالي المتجهين نحو عفرين.

وأضافت أن اشتباكات قوية اندلعت في قريتي شكتا، ترميشا التابعة لناحية شيه، وقريتي بركا، رجا التابعة لناحية ماباتا، بين مقاتلي "وحدات حماية الشعب" من جهة، والجيشين التركي و "السوري الحر" من جهة أخرى.

من جهتها, أفادت وكالة (الأناضول) التركية، أن القوات التركية والسوري الحر تمكنت من السيطرة على قرى "قزلباش" و"إسكان" و"بصلحايا" و"قوطانلي" "مغارجق" و"درمشكانلي" في منطقة عفرين من مسلحي تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين.

وكان الجيش التركي, أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تحقيق السيطرة على قرى "عرشقيبار" و"زنديقان" و"كيله" و"كمش برج" و"جلمه" و"هابول" و"كوجك قارقين" من مسلحي تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" .

وكان متحدث باسم الحكومة التركية قال يوم الاثنين، إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة وتعهد بتطهير عفرين من المتمردين

وفي سياق متصل،أكدت رئاسة الأركان التركية في بيان لها تحييد 3393 ممن وُصفوا بـ"الإرهابيين" منذ انطلاق العملية ضد الوحدات الكردية المنتشرة في عفرين منذ 20 كانون الثاني الماضي..

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان الجيش التركي أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين شمال سوريا، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واسفرت الحملة على عفرين عن سقوط ضحايا،حيث تعلن تركيا ان عملياتها لاتستهدف المدنيين، فيما تتحدث وسائل اعلام كردية عن سقوط مدنيين نتيجة القصف.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم، إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.

سيريانيوز