تعتزم غرفة صناعة دمشق وريفها عقد اجتماع لها الخميس لتشكيل لجنة متابعة لتسليم المنشات الصناعية / معمل- ورشة- مستودع/ منطقة القدم بورسعيد. (طريق درعا القديم من محطة القطارات حتى جسر السبينه) لاصحابها.

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وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في تصريحات له انه "تم اليوم بفضل انتصارات الجيش السوري ترحيل المسلحين من منطقة القدم بورسعيد (طريق درعا القديم من محطة القطارات حتى جسر السبينه) لذلك يرجى ممن لديه معمل او ورشه او مستودع في المنطقة المذكورة إعلام غرفة الصناعة للتحضير لتسليم المنشآت لأصحابها وحمايتها".

وتابع الدبس انه "سيعقد اجتماع في الغرفة يوم الخميس الساعة الواحدة لتشكيل لجنة متابعه من أصحاب المنشآت. يرجى الحضور للضرورة".

وكان الجيش النظامي تمكن الثلاثاء من اجلاء مئات المقاتلين المعارضين وأسرهم من منطقة القدم جنوب دمشق التي كانت تسيطر عليه المعارضة المسلحة.

يشار الى انه تم التوصل الى اتفاق مصالحة يقضي بخروج المسلحين من القدم كان من المقرر تنفيذه في ايلول الماضي وجرى تأجيله.