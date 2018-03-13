بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف يوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد الوضع في سوريا، وخاصة منطقة الغوطة الشرقية.

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ونقلت وسائل اعلام عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، جاء فيه،: أن "غيراسيموف بحث مع دانفورد المسائل المتعلقة بالوضع في الجمهورية العربية السورية، وكذلك الوضع في الغوطة الشرقية"، مشيرة الى ان "الطرفان اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية".

ويأتي هذا الاتصال من غيراسيموف بعد ان اعلن في وقت سابق أن المسلحين يستعدون لعملية استفزاز باستخدام السلاح الكيميائي ضد الجيش السوري، من أجل أن توجه الولايات المتحدة ضربة إلى سوريا.

وأكد أن روسيا ستتخذ إجراءات في حال تعرضت حياة العسكريين الروس في سوريا للخطر.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي حذرت يوم الاثنين من أنه إذا تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا فإن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك"، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على مطار الشعيرات بسبب هجوم خان شيخون بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا وافتريس ومديرا وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا, بعد اعتماد القرار الاممي, هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا, يوم الأربعاء الماضي, إلى تطبيق قراره الذي اعتمده مؤخرا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق.