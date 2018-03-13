تمكن الجيش النظامي الثلاثاء من اجلاء مئات المقاتلين المعارضين وأسرهم من منطقة القدم جنوب دمشق التي كانت تسيطر عليه المعارضة المسلحة.

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وقال الإعلام الحربي إن الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على حي القدم الدمشقي تنفيذا لاتفاق سابق حيث خرجت حافلات كبيرة ترافقها أخرى صغيرة تحمل على متنها أكثر من 1000 شخص، بينهم أكثر من 300 مسلح من "أجناد الشام" والباقي أفراد أسرهم من الحي باتجاه محافظة إدلب.

وأكد الإعلام الحربي أن ‫الجيش السوري ثبت نقاطه في حي القدم جنوب دمشق بعد ترحيل 300 مسلح مما يسمى "أجناد الشام" مع عائلاتهم إلى إدلب.

من جهته, أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن مئات المقاتلين غادروا في حافلات على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المرصد إلى أنه تم إجلاء نحو 170 مدنيا من المناطق الواقعة تحت سيطرة "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية، وهذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت بين "جيش الإسلام" وروسيا.

يشار الى أن حي القدم محاط بأراض تسيطر عليها الحكومة من جانب وأخرى يسيطر عليها تنظيم "داعش" من الجانب الآخر، حيث قال المرصد إن القوات السورية تقاتل عناصر التنظيم في هذه المنطقة وشنت غارات جوية عليهم.

يشار الى انه تم التوصل الى اتفاق مصالحة يقضي بخروج المسلحين من القدم كان من المقرر تنفيذه في ايلول الماضي وجرى تأجيله.