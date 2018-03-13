أعلن الجيش التركي، يوم الثلاثاء، إن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين شمال سوريا، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

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وقال الجيش التركي في بيان انه "طوق عفرين منذ 12 آذار الجاري، وسيطر أيضا على أراض شديدة الأهمية في المنطقة".

ومن جانبها، نفت " وحدات حماية الشعب الكردية" على لسان المتحدث نوري محمود الحديث عن تطويق المدينة.

وأوضح نوري إن " عفرين محاصرة منذ فترة طويلة من جميع الجهات"، مشيرا الى ان "تركيا تنشر أخبارا كاذبة لأغراض معنوية."

وتابع نوري "ما من سبيل للذهاب إلى عفرين"، مضيفا "كل الطرق تشهد قصفا من جانب تركيا".

وكان متحدث باسم الحكومة التركية قال يوم الاثنين، إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة وتعهد بتطهير عفرين من المتمردين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي إن القوات التركية حاصرت عفرين واقتربت من وسطها، ولكن متحدثا باسم وحدات حماية الشعب نفى ذلك لاحقا وقال إن المناطق التي تزعم تركيا السيطرة عليها ما زالت تشهد معارك.

وتشن تركيا بالتعاون مع قوات "الجيش الحر" المعارض عملية "غصن الزيتون" منذ 20 كانون الثاني الماضي، ضد قوات كردية في عفرين شمال سوريا.

سيريانيوز