اتهمت قوات "سوريا الديمقراطية (قسد), المدعومة أمريكياً, يوم الثلاثاء, تركيا بممارسة تطهير عرقي في مدينة عفرين بريف حلب, في إطار حملة عسكرية بدأتها منذ 20 كانون الثاني الماضي, في حين نفت انقرة ذلك.

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وقال مسؤول العلاقات الخارجية بقوات "قسد" ريدور خليل, في رسالة لوكالة (رويترز), إن تركيا تنتهج سياسة”تغيير سكاني“ في عفرين.

واضاف خليل ان "الحكومة التركية توطن أسرا تركمانية وعربية في قرى عفرين التي احتلتها بعد أن أجبرت سكانها على النزوح منها وتوزع ممتلكات سكان عفرين على المستوطنين الجدد“.

بالمقابل, نفى مسؤول تركي هذه الاتهامات, واعتبرها”غير صحيحة“.

وقال المسؤول التركي ان”الزعم بتوطين عرب وتركمان في عفرين لا أساس له من الصحة... نقل سكان إلى هذه المنطقة لتغيير التكوين السكاني أمر غير مطروح“.

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان الجيش التركي أن قوات "غصن الزيتون" حاصرت مركز مدينة عفرين شمال سوريا، الأمر الذي نفته "وحدات حماية الشعب الكردية" المسيطرة على المدينة.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واسفرت الحملة على عفرين عن سقوط ضحايا, حيث تعلن تركيا ان عملياتها لاتستهدف المدنيين, فيما تتحدث وسائل اعلام كردية عن سقوط مدنيين نتيجة القصف.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.