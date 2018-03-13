أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتوجيه ضربة صاروخية على مواقع حكومية في دمشق, بعد تحضير المعارضة المسلحة لاستفزازات كيميائية في سوريا.

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ونقلت وكالات انباء روسية عن رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف قوله ان "معلومات موثوقة تتوافر لدى موسكو حول إعداد المسلحين لعملية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين لاتهام القوات الحكومية بتنفيذها".

وجاء ذلك عقب ايام على اعلان روسيا والنظام السوري بأن الارهابيين يحضرون لعملية واسعة من خلال استخدام مواد كيماوية على نطاق واسع في منطقة الغوطة.

واشار المسؤول الروسي الى ان "الولايات المتحدة تخطط لاتهام القوات السورية بعد ذلك باستخدام الكيميائي".

وهدد رئيس الاركان الروسية "بالرد في حال تعرض حياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لأي خطر".

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية امس بالتحرك إذا تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا, في الوقت الذي طرحت فيه مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية.

وسبق ان حذر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس, يوم الاحد , من مغبة استخدام الجيش النظامي السلاح الكيماوي في سوريا.

واتهمت المعارضة السورية الجيش النظامي بشن هجمات كيماوية على مناطق لاسيما بالغوطة, تلا ذلك اعلان مصادر دبلوماسية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً في هذه الهجمات, في حين ينفي النظام عدة مرات امتلاكه او شن هجمات باستخدام اسلحة كيماوية , متهماً إرهابيين باستخدامها.

يشار الى ان الولايات المتحدة قصفت في 7 نيسان الماضي مطار الشعيرات بريف حمص, قالت انه ردا على اتهام النظام بقصف خان شيخون في ريف ادلب بأسلحة كيميائية, فيما نفت السلطات السورية شن هذا الهجوم.