الاسباني سيلفا يقود المان سيتي المتصدر للفوز امام ستوك سيتي بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

قاد الإسباني دافيد سيلفا فريقه مانشستر سيتي إلى تخطي مضيفه ستوك يوم الاثنين ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل سيلفا هدفيه في الدقيقتين 10 بتمريرة من رحيم ستيرلنغ و50 بتمريرة من غابرييل جيسوس.



ورفع مان سيتي رصيده إلى 81 نقطة معيداً فارق الـ16 نقطة مع الوصيف مانشستر يونايتد الذي يملك 65 نقطة.



ويبتعد سيتي رسميا عن اللقب بثلاثة انتصارات مع تبقي ثماني مراحل، هذا إن اعتبرنا ان يونايتد يفوز في الوقت ذاته في مبارياته. سيريانيوز 2018-03-12 20:15:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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