خروج مفاجئ لدجوكوفيت.. وبطل العالم فيدرر يواصل التقدم ببطولة انديان ويلز اخبار الرياضة شارك

خرج الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الثاني لبطولة انديان ويلز الأميركية بسقوطه المفاجئ امام الياباني تارو دانيال الصاعد من التصفيات بمجموعتين لواحدة .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ففي أولى دورات الماسترز للألف نقطة للمحترفين هذا العام، سقط الأحد دجوكوفيتش المصنف عاشرا، والعائد بعد غياب أكثر من شهر، عند الحاجز الاول بخسارته أمام دانيال المصنف 109 عالمياً، بنتيجة 6-7 (3-7) و6-4 و1-6.



وغاب ديوكوفيتش، المصنف أول في العالم سابقاً والمتوّج في إنديان ويلز خمس مرات، منذ مطلع شباط بعدما خضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في المرفق الأيمن عانى منها في العامين الأخيرين. وكانت الإصابة أجبرته أيضاً على الانسحاب من النصف الثاني للموسم الماضي.



وعاد الصربي لفترة وجيزة مطلع 2018 وشارك في بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الرابع أمام الكوري الجنوبي تشونغ هيون.



وفي ظل تراجع مستوى ديوكوفيتشن وغياب الاسباني رافايل نادال الثاني عالميا للاصابة، يبدو فيدرر الذي يحقق نتائج ممتازة منذ اكثر من عام، أعادته الى صدارة التصنيف العالمي، يبدو مرشحاً قوياً للاحتفاظ بلقبه.



من جانبه، حقق السويسري بداية جيدة بفوزه على الارجنتيني فيديريكو ديلبونيس 6-3 و7-6 (8-6)، وسيلتقي في الدور الثالث الصربي فيليب كراينوفيتش.



وبلغ الدور الثالث أيضاً الكرواتي مارين سيليتش الثاني بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش 7-5 و6-3، ولحق به الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السادس بتغلبه على الأسترالي أليكس دي ميناور 6-2 و6-1.



وواجه الألماني ألكسندر زفيريف الرابع مصير دجوكوفيتش بخروجه من الدور الثاني إثر خسارته أمام البرتغالي جواو سوزا 5-7 و7-5 و4-6. سيريانيوز 2018-03-12 20:09:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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