أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال يوري يفتوشينكو،الاثنين أنه تم إخراج 76 شخصا عبر الممر الإنساني من الغوطة الشرقية بينهم 49 طفلا .

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ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن يفتوشينكو قوله " اليوم (الاثنين)، عبر ممر إنساني تم إخراج 17 عائلة يبلغ عددهم 76 شخصا، بينهم 49 طفلا، وقد نقلوا إلى مساكن مؤقتة في بلدة الدوير", مضيفا "يواصل المركز تلقي تقارير عن منع المسلحين الخروج من المنطقة، و قمع أي محاولة لتنقل المدنيين أثناء عمل الهدنة الإنسانية".

واردف يفتوشينكو "ونتيجة لذلك، يتزايد استياء السكان، الذي يؤدي إلى احتجاجات جماهيرية عفوية. لذا، حصل اليوم، في قرية كفر بطنا مرة أخرى تجمع لحشد من السكان المحليين ضد المسلحين، لدعم الجيش والحكومة السورية. في هذه المرة ، خرج إلى الشوارع أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وطالب المدنيون بأن يغادر المسلحون القرية وتيسير العبور للممر الإنساني في جسرين, ومع ذلك، عند محاولة خروج الناس في اتجاه الممر الإنساني، فتح المسلحون النار عليهم".

وأفاد رئيس المركز "نتيجة لذلك ، وفقا للمعلومات المتاحة ، قتل خمسة أشخاص."

وتمكّن الجيش النظامي, في وقت سابق الاثنين, من تأمين خروج عدد من العائلات المحتجزة لدى التنظيمات المسلحة على محور مديرا في الغوطة الشرقية.

وكان الجيش الروسي, أعلن أنه تمكن من إخراج 52 مدنيا بينهم 26 طفلا من مدينة مسرابا بالغوطة الشرقية بريف دمشق, ليلة الأحد, بعد محادثات مع السلطات السورية.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا اعلن, يوم الاحد, عن تحقيق تقدم في عملية المفاوضات مع المسلحين حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، حيث يبحث جزء من الفصائل إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.

وخرجت يوم الجمعة اول دفعة من المسلحين مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق, عبر ممر مخيم الوافدين متجهين الى محافظة ادلب.

وتمكن الجيش النظامي السبت من تحرير عدداً من العائلات التي كانت محتجزة لدى التنظيمات الإرهابية في بلدة مسرابا في الغوطة .

وجاء اجلاء الدفعة الاولى بعدما وافق تنظيم "جيش الإسلام" يوم الجمعة, على انسحاب عناصر تنظيم "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى محافظة ادلب.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا وافتريس وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.