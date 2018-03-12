لقي شخصين اثنين حتفهما وأصيب آخرون, يوم الاثنين, جراء سقوط قذيفة على حي الكباس بمنطقة دويلعة في مدينة دمشق وجرمانا بريفها.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله أن "قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون ينتشرون في بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت في حي الكباس على أطراف الدويلعة تسببت بمقتل مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة,عبر صفحات التواصل الاجتماعي,عن مقتل اثنين وإصابة آخرين جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزل في منطقة الدويلعة .

وفي ريف دمشق, أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق عن "إصابة شخص مدني ووقوع خسائر مادية جراء سقوط 5 قذائف على مدينة جرمانا".

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي, حيث سقط امس ضحايا فضلا عن وقوع أضرار مادية نتيجة قذائف توزعت في دمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.