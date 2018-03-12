تمكن الجيش النظامي الاثنين من تطويق المسلحين في مدينة حرستا بشكل الكامل وعزلها عن مدينة دوما وبلدة الريحان فيما وسع من دائرة السيطرة في قرية مديرا بالغوطة الشرقية.

وقالت معلومات متطابقة من مصادر متعددة ان الجيش النظامي تمكن من تطويق الارهابيين في مدينة حرستا بشكل الكامل وعزلها عن مدينة دوما وبلدة الريحان ووسع من دائرة السيطرة في قرية مديرا، وذلك بعد التقاء القوات المتقدمة من مواقعها في "كازية الكيلاني" الواقعة على اوتوستراد "دوما _حرستا " بالقوات المرابطة في محيط ادارة المركبات جنوب حرستا في الغوطة الشرقية.

بالمقابل, ذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحات التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف شنه النظامي على بلدات حرستا وجسرين وسقبا بالغوطة الشرقية.

وكان الجيش النظامي استعاد السيطرة على قرية افتريس بشكل كامل بعد معارك مع“جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له.

وتاتي عملية السيطرة في وقت كشف عقيد في الجيش النظامي ان القوات النظامية عثرت على ورشة أسلحة كيماوية للمسلحين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا ومديرا وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.