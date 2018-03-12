تعرض الجيش لخسارة ثقيلة 1-4 أمام العهد اللبناني في العاصمة البحرينية المنامة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الجولة الرابعة “الأولى إياباً” من الدور الأول لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الزوراء العراقي والمنامة البحريني.

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وتراجع الجيش إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة محتفظاً بـ3 نقاط أحرزها من ثلاثة تعادلات من الذهاب كانت مع العهد بهدف لمثله ومع المنامة البحريني ومع الزوراء العراقي بالنتيجة ذاتها دون أهداف بينما تصدر العهد المجموعة برصيد 8 نقاط وحل الزوراء ثانياً بـ5 نقاط بفوزه ضمن الجولة ذاتها اليوم بثلاثة أهداف لهدف على المنامة الأخير بنقطة واحدة.



وافتتح العهد التسجيل براسية ادريس كوياتي في الدقيقة الـ 24 من متابعة لكرة عرضية من خارج منطقة الجزاء وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تقدم العهد بهدف ثان أحرزه أحمد زريق من تسديدة جاءت من داخل منطقة الجزاء لينتهي هذا الشوط بتقدم العهد بهدفين دون رد.



وفي الدقيقة الـ 59 سجل العهد هدفه الثالث عن طريق أحمد زريق من هجمة مرتدة قبل أن يقلص الجيش الفارق بهدف محمد رضوان قلعجي في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء وفي الوقت بدل الضائع تقدم العهد مجدداً بهدف رابع سجله اللاعب البديل لتنتهي المباراة بفوز العهد بأربعة أهداف لهدف.



ويلتقي ممثلنا الآخر في البطولة الوحدة مع الأنصار اللبناني الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الفيصلي الأردني وظفار العماني.