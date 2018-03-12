تمكّن الجيش النظامي, يوم الاثنين, من تأمين خروج عدد من العائلات المحتجزة لدى التنظيمات المسلحة على محور مديرا في الغوطة الشرقية.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن "وحدات الجيش النظامي العاملة على محور مديرا في القطاع الأوسط بالغوطة تمكنت من تأمين خروج عدد من العائلات ونقلهم باتجاه إدارة المركبات في حرستا ومن ثم إلى مراكز الإقامة المؤقتة".

وأضافت أن "سيارات إسعاف وحافلات نقل تقف على طرف الممر الآمن, الا ان التنظيمات المسلحة منعت لليوم الـ 14 على التوالي المدنيين المحاصرين من المغادرة".

وكان الجيش الروسي, أعلن أنه تمكن من إخراج 52 مدنيا بينهم 26 طفلا من مدينة مسرابا بالغوطة الشرقية بريف دمشق, ليلة الأحد, بعد محادثات مع السلطات السورية.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا اعلن, يوم الاحد, عن تحقيق تقدم في عملية المفاوضات مع المسلحين حول إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، حيث يبحث جزء من الفصائل إمكانية إخراج عشرات المدنيين مقابل خروجهم مع عائلاتهم.

وخرجت يوم الجمعة اول دفعة من المسلحين مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق, عبر ممر مخيم الوافدين متجهين الى محافظة ادلب.

و تمكن الجيش النظامي السبت من تحرير عدداً من العائلات التي كانت محتجزة لدى التنظيمات الإرهابية في بلدة مسرابا في الغوطة .

وجاء اجلاء الدفعة الاولى بعدما وافق تنظيم "جيش الإسلام" يوم الجمعة, على انسحاب عناصر تنظيم "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق إلى محافظة ادلب.

ويواصل الجيش النظامي والقوات الحليفة تقدمه في الغوطة الشرقية, حيث تمكن من السيطرة على عدة قرى وبلدات اخرها مسرابا وافتريس وحقق تقدما في المزارع الواصلة بين دوما وحرستا ليتمكن من تقسيم الغوطة الشرقية الى 3 اجزاء.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

سيريانيوز