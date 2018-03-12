لقي شاب سوري حتفه بعد تعرضه للذبح في القرعون بلبنان, في حين أصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم في حادثة منفصلة وقعت في جرود رأس بلعلبك اللبنانية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية, نقلاً عن بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي , انه "تم العثور في محلة القرعون - البقاع الغربي, على السوري ( ع. ش. مواليد عام 1985) جثة هامدة, إثر تعرضه للضرب بألة حادة على الرأس والذبح من الوريد الى الوريد".



وأضاف البيان أنه "في خلال أقل من /24/ ساعة، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف الفاعلين في البلدة ذاتها, وهما ع. ش. (مواليد عام 1992، سورية) وهي زوجة المغدور , و ا. ص. (مواليد عام 2000، سوري) ".

وأشار إلى أن "الفاعلين اعترفا خلال التحقيق, بإرتكابهما جريمة القتل، لوجود علاقة غرامية بينهما, كما تم العثور على أداتي الجريمة في محيط منزل المشتبه به، وهي كناية عن عصا خشبية وسكين".

وفي حادثة منفصلة, أصيب فتى سوري بجروح طفيفة, نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في جرود رأس بعلبك, نقل إلى مستشفى في عرسال لتللقي العلاج, وفقا للوكالة اللبنانية.

وتكرر في الآونة الأخيرة تعرض السوريين المقيمين في لبنان لحوادث منها الغرق, الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد منهم كضحايا مابين قتيل وجريح.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين, إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون, بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.

سيريانيوز