نفت القيادة الرياضية السورية علمها بالاتفاق الكروي الموقع بين رئيس اتحاد اللعبة في سوريا صلاح رمضان ونظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني.

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وأكد الاتحاد الرياضي العام عدم علمه مسبقا بتوقيع اتفاقية التعاون وتبادل الخبرات بكرة القدم بين رئيس اتحاد اللعبة ونظيره القطري على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم في العاصمة الأردنية عمان.



وأوضح الاتحاد أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أخذ موافقة القيادة الرياضية عليها بشكل مسبق.

ونقلت وكالة الانباء سانا عن رئيس الاتحاد الرياضي العام رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة قوله إن “هكذا اتفاقيات تحتم على اتحادات الألعاب الرياضية ومنها الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إعلام القيادة الرياضية برغبتها بإجراء اتفاقية تعاون مع أي جهة وأخذ الموافقة المسبقة وفي حال القبول يتم عرض بنود الاتفاقية ومضمونها لتصديقها من القيادة الرياضية قبل العمل بها”.

وأضاف اللواء جمعة: إن “القيادة الرياضية تؤءكد بشكل دائم على اتحادات الألعاب التواصل مع كل التنظيمات الرياضية القارية والدولية الصديقة والتعاون معها بما يخدم مصلحة الرياضة السورية وتطويرها وفق القوانين والأنظمة النافذة”.

جاء ذلك بعد أن تداولت الكثير من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبر وصور توقيع اتفاقية تعاون رياضي وتبادل الخبرات بكرة القدم بين رئيس اتحاد اللعبة في سوريا صلاح رمضان ونظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم المنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

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