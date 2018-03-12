طرحت الولايات المتحدة الأميركية، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الغوطة الشرقية، السبت مسودة مشروع قرار تطالب من خلالها بوقف إطلاق النار 30 يوماً في الغوطة الشرقية ودمشق.

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وأوضحت "رويترز"، أنّ "مسودة الولايات المتحدة تطالب بمراقبة فورية لتنفيذ وقف القتال في الغوطة، وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة إعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال".

واعتمد مجلس الامن بالإجماع في 24 شباط الماضي مشروع قرار , نص على وقف اطلاق النار في سوريا, لمدة 30 يوم, باستثناء تنظيمي "داعش" و "النصرة" وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

ووضعت روسيا, بعد اعتماد القرار الاممي, هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا, يوم الأربعاء الماضي, إلى تطبيق قراره الذي اعتمده مؤخرا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق.