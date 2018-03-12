أعلنت الخارجية الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة دعت لعقد اجتماع طارئ في الأردن لتقييم الوضع في جنوب غرب سوريا وضمان عمل منطقة تخفيض التوتر هناك.

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وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته مصادر اعلامية، إن "الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق بسبب "التقارير حول الغارات الجوية جنوب غرب سوريا، داخل منطقة تخفيض التوتر التي تم التفاوض حول إقامتها العام الماضي بمشاركة الإدارة الأمريكية", مشيرة الى إنه، "وفي حال كون هذه التقارير صحيحة، فإن هذه الضربات ستمثل "انتهاكا صارخا لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل النظام السوري، الذي يوسع دائرة النزاع".

وأضافت الوزارة في البيان "ندعو بشدة جميع الأطراف في منطقة تخفيض التوتر بجنوب غرب سوريا إلى عدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض نظام وقف إطلاق النار وعرقلة التعاون في المستقبل", موضحا "دعونا لعقد اجتماع عاجل في الأردن لتقييم الوضع جنوب غرب سوريا وضمان دعم عمل منطقة تخفيض التوتر التي تفاوضت الولايات المتحدة حول إنشائها".

وكان قد تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.